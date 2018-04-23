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Сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на ЧМ-2018 со своими поварами
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Сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на ЧМ-2018 со своими поварами 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборные футбольные сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на чемпионат мира 2018 года в Россию со своими поварами, сообщает ТАСС.
"Стал известен график заезда команд — 10, 12 и 13 июня они прибывают на территорию баз. Все приезжают со своими поварами, но мы предусмотрели и наше казанское гостеприимство.
Надеемся, что наша еда придется им по душе.
Каким бы великим игроком он ни был, футболист все равно остается футболистом. Никаких сверхзадач и просьб нет, все традиционно", — заявил Владимир Леонов, министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, где во время турнира будут базироваться эти команды.
Сборная Австралии разместится на базе казанского «Ак Барса» и будет проводить тренировки на стадионе «Трудовые резервы», японская команда поселится на базе футбольного клуба «Рубин», тренировки японцев пройдут там же. Колумбийцы выбрали в качестве базы стадион «Свияга» на территории горнолыжного комплекса «Казань» в Верхнеуслонском районе.
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