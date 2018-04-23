Сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на ЧМ-2018 со своими поварами

Сборные футбольные сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на чемпионат мира 2018 года в Россию со своими поварами, сообщает ТАСС

"Стал известен график заезда команд — 10, 12 и 13 июня они прибывают на территорию баз. Все приезжают со своими поварами, но мы предусмотрели и наше казанское гостеприимство.

Надеемся, что наша еда придется им по душе.

Каким бы великим игроком он ни был, футболист все равно остается футболистом. Никаких сверхзадач и просьб нет, все традиционно", — заявил Владимир Леонов , министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, где во время турнира будут базироваться эти команды.