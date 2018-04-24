Футболисты «Барселоны» поддержали главного тренера Вальверде

Игроки «Барселоны» выразили поддержку главному тренеру Эрнесто Вальверде, заявив, что хотят продолжать работать с ним. Ранее Вальверде обмолвился, что может оставить свой пост, если почувствует недоверие руководства.

Эрнесто Вальверде возглавил каталонский клуб прошлым летом. Под его руководством сине-гранатовые выиграли Кубок Испании и близки к победе в первенстве страны. Однако «Барселона» выбыла из Лиги чемпионов, уступив «Рому» в 1/4 финала. Эта неудача вызвала слухи о возможном увольнении тренера.