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Футболисты «Барселоны» поддержали главного тренера Вальверде
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Футболисты «Барселоны» поддержали главного тренера Вальверде 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Игроки «Барселоны» выразили поддержку главному тренеру Эрнесто Вальверде, заявив, что хотят продолжать работать с ним. Ранее Вальверде обмолвился, что может оставить свой пост, если почувствует недоверие руководства.
Эрнесто Вальверде возглавил каталонский клуб прошлым летом. Под его руководством сине-гранатовые выиграли Кубок Испании и близки к победе в первенстве страны. Однако «Барселона» выбыла из Лиги чемпионов, уступив «Рому» в 1/4 финала. Эта неудача вызвала слухи о возможном увольнении тренера.
Футболисты «Барселоны» заявили о своей поддержке главного тренера. Игроки сказали, что хотят и впредь работать под руководством Эрнесто Вальверде.
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