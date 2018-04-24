Игроки «Барселоны» не хотят отставки Вальверде

Игроки «Барселоны» будут очень недовольны, если руководство клуба решит уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде по окончании нынешнего сезона, сообщает AS. Футболисты сине-гранатовых полностью поддерживают 54-летнего специалиста и хотят продолжить работать под его руководством.

Ранее появилась информация, что Вальверде может быть уволен, даже если «Барселона» одержит победы в чемпионате и Кубке Испании. Сообщалось, что руководство клуба очень расстроено вылетом команды из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

Напомним, Вальверде подписал двухлетний контракт с «Барселоной» в мае прошлого года. В чемпионате Испании сине-гранатовые после 33 матчей занимают первое место с 83 очками. Команда опережает «Атлетико», у которого на одну игру больше, на 11 баллов