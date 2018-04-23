Джеко: «Мне кажется, сейчас я гораздо сильнее, чем был в „Манчестер Сити“

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко вспомнил о выступлении за «Манчестер Сити», отметив, что сейчас чувствует себя сильнее, чем во время карьеры в Англии.

«Мы не слишком удачно выступали в Лиге чемпионов, хотя могли и должны были играть гораздо лучше. На национальном уровне мы выиграли много трофеев. Это был отличный опыт, поскольку премьер-лига является сильнейшим чемпионатом в мире. Я провел там пять лет, забил множество мячей и завоевал достаточно титулов. Мне посчастливилось играть с лучшими против лучших. Этот опыт здорово помог, но, мне кажется, сейчас я гораздо сильнее, чем был в «Манчестер Сити».