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Джеко: «Мне кажется, сейчас я гораздо сильнее, чем был в „Манчестер Сити“
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Джеко: «Мне кажется, сейчас я гораздо сильнее, чем был в „Манчестер Сити“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко вспомнил о выступлении за «Манчестер Сити», отметив, что сейчас чувствует себя сильнее, чем во время карьеры в Англии.
«Мы не слишком удачно выступали в Лиге чемпионов, хотя могли и должны были играть гораздо лучше. На национальном уровне мы выиграли много трофеев. Это был отличный опыт, поскольку премьер-лига является сильнейшим чемпионатом в мире. Я провел там пять лет, забил множество мячей и завоевал достаточно титулов. Мне посчастливилось играть с лучшими против лучших. Этот опыт здорово помог, но, мне кажется, сейчас я гораздо сильнее, чем был в «Манчестер Сити».
В моем последнем английском сезоне я играл мало, у меня были не лучшие отношения с главным тренером Мануэлем Пеллегрини. Такая ситуация меня не радовала, ведь я знал свой уровень и хотел играть больше, поскольку это были мои лучшие годы. Я принял правильное решение, когда перешел в «Рому». В Италии очень многое строится на тактике, и мне потребовалось некоторое время, чтобы к этому привыкнуть. Однако думаю, что последние два года я играю на очень высоком уровне», — цитирует Джеко пресс-служба УЕФА.
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