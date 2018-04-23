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Клопп: «Для „Ромы“ полуфинал — особенное достижение, как и для „Ливерпуля“
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Клопп: «Для „Ромы“ полуфинал — особенное достижение, как и для „Ливерпуля“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами накануне полуфинального матча с «Ромой» в Лиге чемпионов. Первый поединок клубы проведут 24 апреля на стадионе «Энфилд».
"У нас у обоих есть серьезнейшие соперники в чемпионате, но это не имеет значения. Главное — это показывать свою лучшую игру, а не пытаться быть лучшим в таблице. Лига чемпионов — это еще один, совершенно другой турнир.
У обеих команд есть шанс выйти в финал, и это все что мне нужно. Это возможно, а потому надо сделать все, чтобы достичь этого. Для «Ромы» полуфинал — особенное достижение, как и для нас. Это значит, что мы не привыкли пробиваться так далеко, но это даже хорошо. Ажиотаж будет что надо, и надеюсь, вы увидите это на поле.
Наши болельщики умеют создавать одну из самых незабываемых атмосфер в мире футбола. Это может быть еще круче, чем было против «Ман Сити», давайте попробуем.
Признание Салаха лучшим игроком в АПЛ? Это фантастическое достижение. Это великолепно, но он знает, что сезон не закончен. Впереди много важных матчей, но я уверен, что для него эта награда станет дополнительным стимулом", — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
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