Ещё
А. Давыдов: Кузяев — лучшее летнее приобретение «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Ещё

А. Давыдов: Кузяев — лучшее летнее приобретение «Зенита» 

Чемпионат.com 1 час назад
Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов поделился мыслями о прогрессе 25-летнего полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева.
«Всегда подкупала и подкупает самоотдача Кузяева, игровая дисциплина. За счёт этого человек вернулся в «Зенит» и оказался на хорошем счёту. Даже тогда, когда его ставили играть не на своей позиции, он делал всё, чтобы выполнить установку тренера. Это его выделяет.
У него большое желание и огромная мотивация в завершении атак. Очень много бьёт по воротам. Не все наши игроки в середине поля этим пользуются. Этого им не хватает. Хорош в единоборствах, процент отбора у него очень высок. Это большие качества для спортсмена. Бойцовский характер, неуступчивость. Голевые передачи, дальние удары — у него всё это выходит качественно.
Можно сказать, что Кузяев — лучшее приобретение летнего трансферного окна. Да, у него были моменты, когда он не всегда выходил на поле из-за травмы или по решению тренера. Но приобретение очень хорошее. Возраст молодой, попал в сильную команду. Он делает результат на благо команды. Хорошее приобретение с отличной перспективой.
Что касается сборной России, то все решения принимает тренер, исходя из игровой формы на момент турнира. Но Кузяев достоин основы. Спортивная злость — то качество, которого не всем хватает. Такой игрок просто необходим», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Чемпионат.com: последние новости
Глушаков — в запасе «Спартака» на матч с «Ахматом» Орлов: неужели Березуцкие на ЧМ будут хуже талантливого игрока из «Спартака»? Полузащитник «Спартака» Сергей Ерёменко сменил футбольное гражданство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе7
Как подросток убил российскую чемпионку118
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты устроили побоище на поле
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение