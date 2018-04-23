А. Давыдов: Кузяев — лучшее летнее приобретение «Зенита»

«Всегда подкупала и подкупает самоотдача Кузяева, игровая дисциплина. За счёт этого человек вернулся в «Зенит» и оказался на хорошем счёту. Даже тогда, когда его ставили играть не на своей позиции, он делал всё, чтобы выполнить установку тренера. Это его выделяет.

У него большое желание и огромная мотивация в завершении атак. Очень много бьёт по воротам. Не все наши игроки в середине поля этим пользуются. Этого им не хватает. Хорош в единоборствах, процент отбора у него очень высок. Это большие качества для спортсмена. Бойцовский характер, неуступчивость. Голевые передачи, дальние удары — у него всё это выходит качественно.

Можно сказать, что Кузяев — лучшее приобретение летнего трансферного окна. Да, у него были моменты, когда он не всегда выходил на поле из-за травмы или по решению тренера. Но приобретение очень хорошее. Возраст молодой, попал в сильную команду. Он делает результат на благо команды. Хорошее приобретение с отличной перспективой.