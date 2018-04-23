Представительница ТЦСО «Сокольники» заняла призовое место в окружном конкурсе

На минувшей неделе на базе Пансионата для ветеранов труда №19 Восточного округа Москвы состоялся окружной этап конкурса профессионального мастерства «Московские мастера. Социальный работник — 2018».

В окружном этапе состязания приняли участие представительницы четырех центров социального обслуживания: ТЦСО «Вешняки», «Новогиреево», «Сокольники» и «Восточное Измайлово». Конкурсантки боролись за право представлять Восточной округ на городском этапе конкурса на звание лучшего социального работника 2018 года. Все участницы подготовили приветствие и домашнее задание — «Музыкальный конкурс». Территориальный центр социального обслуживания представляла сотрудница метрогородского филиала Сенькина Ольга Владимировна. Конкурс прошел на высоком профессиональном уровне. Участницы представили на суд жюри замечательные номера, раскрывшие их творческие способности и таланты. Группы поддержки также потрудились на славу — поддерживали конкурсанток всевозможными речевками.

В результате представительница ТЦСО «Сокольники» заняла почетное третье месте. Ольга продемонстрировала свои потрясающие творческие способности и подарила своим коллегам много положительных эмоций своим выступлением.

Отметим, что победу одержала конкурсантка из ГБУ ТЦСО «Новогиреево».