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Представительница ТЦСО «Сокольники» заняла призовое место в окружном конкурсе
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Представительница ТЦСО «Сокольники» заняла призовое место в окружном конкурсе 

Управа района Сокольники 1 час назад
На минувшей неделе на базе Пансионата для ветеранов труда №19 Восточного округа Москвы состоялся окружной этап конкурса профессионального мастерства «Московские мастера. Социальный работник — 2018».
В окружном этапе состязания приняли участие представительницы четырех центров социального обслуживания: ТЦСО «Вешняки», «Новогиреево», «Сокольники» и «Восточное Измайлово». Конкурсантки боролись за право представлять Восточной округ на городском этапе конкурса на звание лучшего социального работника 2018 года. Все участницы подготовили приветствие и домашнее задание — «Музыкальный конкурс». Территориальный центр социального обслуживания представляла сотрудница метрогородского филиала Сенькина Ольга Владимировна. Конкурс прошел на высоком профессиональном уровне. Участницы представили на суд жюри замечательные номера, раскрывшие их творческие способности и таланты. Группы поддержки также потрудились на славу — поддерживали конкурсанток всевозможными речевками.
В результате представительница ТЦСО «Сокольники» заняла почетное третье месте. Ольга продемонстрировала свои потрясающие творческие способности и подарила своим коллегам много положительных эмоций своим выступлением.
Отметим, что победу одержала конкурсантка из ГБУ ТЦСО «Новогиреево».
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