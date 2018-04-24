Новая котельная в Тарко-Сале проработает без ремонтов двадцать лет

В городе сдали в эксплуатацию котельную, которая обеспечит надежное теплоснабжение жителей.

Котельная будет обслуживать жилые дома, детские сады, предприятия и магазины на улицах Труда, Авиаторов, Ленина и Лесная. Объект мощностью 12 МВт строился в рамах инвестпрограммы филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Ее предшественница построена еще в 1981 году. За время эксплуатации КПД оборудования значительно снизился, объект уже не обеспечивал надежного теплоснабжения, сверхнормативно потреблял топливо и производил предельно допустимое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

— Новая котельная является современным технологичным объектом, рассчитанным на длительную эксплуатацию: до первого капитального ремонта она будет работать 20 лет. Все здания и сооружения выполнены по принципу блочно-модульного строительства, данные технологии в условиях Крайнего Севера наиболее оптимальны с экономической и технической стороны, — отметил исполнительный директор АО «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарев

По словам Евгения Мезенцева, первого заместителя главы района по социально-экономическому развитию, ввод новой котельной обеспечит надежное теплоснабжение горожан.

Объект, возведенный всего за год, включает в себя семь модульных блоков контейнерного типа. Оборудование обеспечивает полное сгорание газообразного топлива, процесс эксплуатации максимально автоматизирован. Котельная работает без постоянного присутствия персонала, аварийная связь налажена через удаленный пульт диспетчера, сообщается на сайте Пуровского района.

Максим Пономарев рассказал, что в совместных планах муниципалитетом на ближайшие пять лет строительство котельных в Тарко-Сале, Сывдарме и Пурпе. Отдельное внимание уделят чистой воде в поселках.