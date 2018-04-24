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В ЯНАО запустили новую инновационную котельную
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В ЯНАО запустили новую инновационную котельную 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого АО запустили новую котельную. Производственная мощность отопительного сооружения — 12 Мвт. Котельная будет отапливать жилые дома, детские сады, предприятия и магазины, находящиеся на территории микрорайона Труда, улиц Авиаторов, Ленина и Лесной, сообщает пресс-служба «Ямалкоммунэнерго».
Ранее теплоснабжение потребителей этого района производилось от котельной, введенной в эксплуатацию еще в 1981 году. Работа устаревшего оборудования не позволяла в полной мере обеспечивать надежное теплоснабжение города. Кроме того, котельная производила предельно допустимое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что отрицательно сказывалось на экологии города.
Новая котельная оснащена современным технологичным оборудованием и рассчитана на длительную эксплуатацию. Процесс эксплуатации котельной максимально автоматизирован — она работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Современное оборудование позволит минимизировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
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