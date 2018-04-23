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Жителя Уфы, отправившегося на Эверест, фирма-организатор оставила без денег
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Жителя Уфы, отправившегося на Эверест, фирма-организатор оставила без денег 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Житель Уфы Рустем Амиров, планировавший восхождение на главную вершину планеты Эверест, оказался жертвой мошенников и остался в Катманду без средств, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
Он отправился в Непал еще в марте, где с 23 марта по 6 апреля организовал для группы уфимских туристов восхождение до пятитысячной высоты Гималаев. Затем он планировал самостоятельное восхождение на Эверест с северной стороны, для чего необходимо было добраться до Тибета.
Однако, по словам Рустема, 6 апреля он не смог дозвониться до компании «Монтероса», которая должна была обеспечить проезд до места назначения, а также оформить разрешение на восхождение. Но общение было вскоре налажено через электронную почту. Супруга Рустема перевела деньги на счет фирмы. В ответ пришло письмо, что представитель компании 16 апреля подойдет в отель. В назначенный день представитель компании действительно пришел, но сообщил, что никаких денег не получал, так как почта фирмы была взломана хакерами, которые, вероятно, и завладели средствами.
«Компания проверенная, с их помощью я и мои друзья организовывали ранее две экспедиции на восьмитысячники. Никаких подозрений не возникало, для Непала некоторые проблемы со связью — это обычное дел, особенно учитывая, что «монтеросовцы» предупредили, что все сотрудники разбрелись по трекам», — поясняет Рустем.
Компания предложила Рустему оплатить расходы еще раз, чтобы все-таки отправить на Эверест. Это 14500 долларов. Туристы из Польши и Венгрии, попавшие в такую же ситуацию, по словам Амирова, так и сделали, так как у них были запасные средства. А у уфимца такой возможности не было. Он обратился в местную полицию. Местное отделение Интерпола возбудило дело, представители фирмы под подпиской о невыезде. Жена Рустема Амирова также собирается обратиться с заявлением в Орджоникидзевское РУВД Уфы.
«Есть пример испанцев, они подали у себя на родине в Интерпол, те обратились в Интерпол Китая, человека нашли, деньги вернули», — пояснила UFA.AIF.RU супруга Галина.
Чтобы не возвращаться ни с чем, Рустем все же решил попытаться организовать восхождение. Непальцы, по его словам, оказались очень отзывчивыми людьми. Ему одолжили денег, которых хватит, чтобы организовать восхождение на соседний с Эверестом восьмитысячник. Это будет гора Лходзе высотой 8 516 м (высота Эвереста 8 848 м). Экспедиция стартует 24 апреля. Рустем пойдет в составе международной команды, «в спортивном стиле, без кислорода».
Напомним, поездка Рустема Амирова была спонсирована восемью экипировочными фирмами, а также предпринимателями Башкирии.
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