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Сенников: «Развязка чемпионата будет непредсказуемой»
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Сенников: «Развязка чемпионата будет непредсказуемой» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников оценил шансы главных претендентов на победу в РФПЛ.
"Остается всего три игры — думаю, у «Локо» есть серьезное преимущество, потому что ЦСКА и "Спартаку" нужно побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы претендовать на золотые медали. А «Локомотиву» достаточно выиграть только два из трех. Так что все — в руках «железнодорожников».
Верю ли, что «красно-белые» могут обогнать «Локо» по причине более простого календаря? Развязка будет непредсказуемой. Теоретически это возможно, но практически… В этом году «Локомотив» заслуживает чемпионства больше, чем все остальные команды. ЦСКА тоже борется за чемпионство, будет непросто", — цитирует бывшего футболиста СЭ.
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