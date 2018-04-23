Сенников: «Развязка чемпионата будет непредсказуемой»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников оценил шансы главных претендентов на победу в РФПЛ.

"Остается всего три игры — думаю, у «Локо» есть серьезное преимущество, потому что ЦСКА и "Спартаку" нужно побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы претендовать на золотые медали. А «Локомотиву» достаточно выиграть только два из трех. Так что все — в руках «железнодорожников».

Верю ли, что «красно-белые» могут обогнать «Локо» по причине более простого календаря? Развязка будет непредсказуемой. Теоретически это возможно, но практически… В этом году «Локомотив» заслуживает чемпионства больше, чем все остальные команды. ЦСКА тоже борется за чемпионство, будет непросто", — цитирует бывшего футболиста СЭ.