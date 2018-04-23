Мифтахов отдыхал, Подколзин тренировался с югорцами 

На арене «Трактор» сборная России провела тренировку в преддверии матча со словаками на юниорском чемпионате мира. Василий Подколзин заменил Руслана Исхакова в первой тройке, голкипер Амир Мифтахов не занимался на льду и по информации «СЭ» Данил Исаев завтра сменит в воротах. Полностью состав звеньев выглядел следующим образом:
Красные: Марченко — Морозов — Подколзин, Галенюк — Журавлев;
белые: Кизимов — Соркин — Исхаков, Охотюк — Романов;
желтые: Спиридонов — Михайлов — Ротенберг, Замула — Жиляков;
синие: Завгородний — Жабреев — Дорофеев, Малышев — Мисюль;
вратари: Исаев Д., Исаев М.
Накануне российские юниоры уступили сборной Финляндии (4:5), которая стала лидером группы В. (Евгений БЕЛОУСОВ)