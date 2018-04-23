Минспорта Чечни: «Дополнительных мер безопасности на ЧМ-2018 не будет. Чечня — самый безопасный регион»

Министр Чеченской республики по физической культуре и спорту Муса Ханариков заявил, что экспертам ФИФА понравился стадион «Ахмат Арена». Стадион станет одной из тренировочных площадок для участников чемпионата мира-2018.

— «Ахмат Арена» в отличном состоянии, и никаких реконструкций не потребовалось. Газон тоже в отличном состоянии, и представителям ФИФА все понравилось, — цитирует «Р-Спорт» Ханарикова. -Все требования ФИФА мы соблюдаем. Дополнительных мер безопасности не будет. Чечня — самый безопасный регион. Все были. Рады, что глава нашей республики проявляет большой интерес к футболу.

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