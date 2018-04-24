ЦСКА получил премию «Лига Fair Play»

22 апреля 2018 года войдет в историю футбольного ЦСКА. В этот день армейцы не только одержали победу в принципиальном матче за путевку в Лигу чемпионов против «Краснодара», но и стали лауреатами премии «Лига Fair Play», учрежденной РФПЛ и БК «Лига Ставок» — генеральным партнером чемпионата России по футболу.

Престижная награда за самые высокие показатели по системе Fair Play в марте 2018 года была вручена капитану московского клуба Игорю Акинфееву перед началом встречи ЦСКА — «Краснодар». Интересно, что подопечные Виктора Гончаренко не раз становились свидетелями того, как приз вручался их соперникам — 14 октября в гостевом матче с тем же «Краснодаром» и 5 ноября с «Локомотивом». Теперь очередь дошла и до самих «армейцев», которые своей яркой и дисциплинированной игрой в марте обошли соперников в рейтинге премии.

— Мы рады получить премию «Лига Fair Play», — признался Акинфеев. — Особенно приятно то, что это заслуга не только всей команды, но и наших болельщиков. Надеюсь, мы сумеем порадовать их и в оставшихся матчах чемпионата.

— Одним из критериев Fair Play является зрелищность игры команды, — отметил заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров . — ЦСКА выдал в мартовских турах (включая перенесенный на 18 апреля 23-й тур) потрясающую серию из трех побед с общим счетом 7:0. Конечно, такой результат вкупе с уважительным отношением к соперникам и судьям, мощной поддержкой болельщиков, не мог не отразиться в итоговой таблице результатов премии.

Напомним, цель премии «Лига Fair Play» — продвижение идей и принципов Fair Play, в основе которых — уважение к соперникам, судьям, официальным лицам матча и болельщикам. Премия вручается по итогам каждого месяца команде, демонстрирующей самые высокие показатели Fair Play. Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте.

Победитель определяется на основании оценок по шести основным параметрам Fair Play:

желтые и красные карточки; зрелищность матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение представителей команд; поведение болельщиков.

Команда, набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпионата, получит премию «Лига Fair Play» сезона-2017/18, до определения которой осталось всего три недели. Следите за новостями на сайте премии ligafairplay.ru!