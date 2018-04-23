Парень станцевал на капоте движущейся машины на Ставрополье

Неизвестный в Пятигорске забрался на капот автомобиля и устроил танцы. ГУ МВД России по Ставропольскому краю проверяет информацию по данному факту. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

В соцсети Instagram появилось видео танца молодого человека. На кадрах видно, как парень сначала лежит на капоте авто, потом встает и бросается в пляс. Затем он продолжает свои танцы перед легковушкой, ложится на капот и едет дальше.

Публикация от Пятигорск, КМВ, Ставрополье. (@in_pyatigorsk)

22 Апр 2018 в 3:31 PDT По результатам проверки инцидента будет принято соответствующее решение.