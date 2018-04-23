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Парень станцевал на капоте движущейся машины на Ставрополье
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Парень станцевал на капоте движущейся машины на Ставрополье 

360tv.ru 1 час назад
Неизвестный в Пятигорске забрался на капот автомобиля и устроил танцы. ГУ МВД России по Ставропольскому краю проверяет информацию по данному факту. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
В соцсети Instagram появилось видео танца молодого человека. На кадрах видно, как парень сначала лежит на капоте авто, потом встает и бросается в пляс. Затем он продолжает свои танцы перед легковушкой, ложится на капот и едет дальше.
Публикация от Пятигорск, КМВ, Ставрополье. (@in_pyatigorsk)
22 Апр 2018 в 3:31 PDT  По результатам проверки инцидента будет принято соответствующее решение.
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