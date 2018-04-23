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Московская область первой примет гостей ЧМ‑2018 по футболу в России
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Московская область первой примет гостей ЧМ‑2018 по футболу в России 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Футболисты из Ирана первыми среди команд других стран прибудут в Россию, остановятся спортсмены в подмосковной Баковке Одинцовского района, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Сборная Ирана по футболу станет первой командой, которая приедет в Россию на чемпионат мира 2018 года. Планируется, что иранцы, которые во время проведения турнира будут базироваться в Баковке, прибудут на территорию нашей страны за девять дней до старта мирового первенства — 5 июня», — говорится в сообщении.
Иранцы на ЧМ-2018 попали в группу B, где сыграют с Португалией, Испанией и Марокко.
«Нам очень приятно, что Подмосковье встретит первого гостя чемпионата мира по футболу. Не сомневаемся в том, что сборная Ирана высоко оценит предоставленные условия для подготовки. База в Баковке уже давно зарекомендовала себя с лучшей стороны. Уверен, что зарубежным гостям будет комфортно готовиться к матчам мирового первенства у нас в Подмосковье», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
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