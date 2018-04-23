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Тест: Знаете ли вы эти английские слова?
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Тест: Знаете ли вы эти английские слова? 

Ридус 1 час назад
Автор книги «Искусство изучать языки» Эрик Гуннемарк провёл исследование, по результатам которого сообщил, что минимальный словарный запас, достаточный для общения, составляет от 40 до 1000 слов. Соответственно от их количества уровень общения варьируется — от примитивного до интеллектуального. Давайте проверим, знакомы ли вам эти английские слова или пора к репетитору. Результатами хвастайтесь в комментариях, а тест отправьте друзьям.
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