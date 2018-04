Состав Going In распался

Керри Going In Оливер oliver Лепко рассказал в твиттере, что команда прекратила существование. Он и другие игроки коллектива сообщили, что не будут прерывать карьеры.

After disappointing runs in recent quals we decided to part ways with our team. It was hard decision, especially after all the succes we achieved together but it was unavoidable. I hope the best of luck to my boys in their careers. — oliverdota (@oliverdota2) April 23, 2018

После разочарований на последних квалификациях мы распускаем наш состав. Решение было тяжелым, особенно после всего, чего мы добились вместе, но распад был неизбежен. Желаю удачи парням в их карьерах

С марта 2017 года игроки состава выступали под тегом PENTA Sports, но покинули организацию спустя год. 2 апреля 2018 года из команды ушел Аливи w33 Омар, позицию закрыл Стив Excalibur Йе. Going In заняла 5-6 место на отборочных к MDL Changsha Major, а также 3-4 места на квалификациях EPICENTER XL и StarLadder ImbaTV Invitational Season 5.

Бывший состав Going In Оливер oliver Лепко

Стив Excalibur Йе Рики Buugi Фулт

Дино dnz Шавук

Роман rmN— Палей