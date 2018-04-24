Вальверде решил покинуть «Барселону»

По данным источника, наставник собирается покинуть «Камп Ноу» по окончании сезона.

Эрнесто Вальверде: Сейчас самый сложный этап сезона для «Барселоны»

Отмечается, что боссы каталонского клуба до сих пор припоминают тренеру вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что будущее Вальверде зависит не только от победы в Кубке и чемпионате Испании, а также от выступлений мадридского "Реала" в Лиге чемпионов, который в полуфинале сыграет против «Баварии».

Напомним, специалист встал у руля команды летом 2017 года. По данным СМИ, все игроки «Барселоны» поддерживают своего тренера, и считают, что не только он виноват в вылете от «Ромы».