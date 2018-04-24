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Вальверде решил покинуть «Барселону»
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Вальверде решил покинуть «Барселону» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
По данным источника, наставник собирается покинуть «Камп Ноу» по окончании сезона.
Эрнесто Вальверде: Сейчас самый сложный этап сезона для «Барселоны»
Отмечается, что боссы каталонского клуба до сих пор припоминают тренеру вылет команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что будущее Вальверде зависит не только от победы в Кубке и чемпионате Испании, а также от выступлений мадридского "Реала" в Лиге чемпионов, который в полуфинале сыграет против «Баварии».
Напомним, специалист встал у руля команды летом 2017 года. По данным СМИ, все игроки «Барселоны» поддерживают своего тренера, и считают, что не только он виноват в вылете от «Ромы».
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