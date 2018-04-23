Александр Зыбин: «Общаемся с Брагиным по поводу тактики»

Главный тренер сборной России Александр Зыбин — о подготовке к матчу со Словакией на групповом этапе юниорского чемпионата мира в Челябинске.

— Разобрали вчерашнюю игру и голы, сказали ребятам, что финны в прошлом, — заявил Зыбин. — Надо готовиться к новой игре.

— Выбираете соперника по четвертьфиналу?

— Каждый матч будем играть на победу, в том числе завтра со Словакией.

— Белорусы неожиданно обыграли Швейцарию.

— Молодцы, мы рады за них. Нам самим надо двигаться вперед.

— За словаков играет лучший бомбардир турнира и забивает только одно звено.

— Будем акцентировать на нем внимание не только на него, а на всю команду. Они обыграли чехов, хорошая сильная сборная.

— Кизимов поправился?

— Сейчас тренировался. Насколько поправился — завтра узнаем. В заявку попадет.

— Подколзина переставили в первое звено.

— Что-то надо менять, если не получается.

— Скауты высоко его оценили.

— Они нас интересуют сейчас меньше всего, больше всего — наша игра.

— Валерий Брагин дает какие-то советы?

— Да, мы общаемся по поводу игры, хоккеистов, тактики.

— Четыре шайбы финнам забили.

— Пропустили много. Сегодня работали надо обороной — на возврате и позиционной в своей зоне.

— Очень опасно удалялись.

— Словаки в большинстве неплохо играют, поэтому сконцентрируем внимание, чтобы было меньше удалений. ( Евгений БЕЛОУСОВ

Александр Зыбин — о работе над ошибками после финнов, подготовке к словакам и помощи Брагина pic.twitter.com/Izo7VbX3a6

— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 23 апреля 2018 г.