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Александр Зыбин: «Общаемся с Брагиным по поводу тактики»
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Александр Зыбин: «Общаемся с Брагиным по поводу тактики» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной России Александр Зыбин — о подготовке к матчу со Словакией на групповом этапе юниорского чемпионата мира в Челябинске.
— Разобрали вчерашнюю игру и голы, сказали ребятам, что финны в прошлом, — заявил Зыбин. — Надо готовиться к новой игре.
— Выбираете соперника по четвертьфиналу?
— Каждый матч будем играть на победу, в том числе завтра со Словакией.
— Белорусы неожиданно обыграли Швейцарию.
— Молодцы, мы рады за них. Нам самим надо двигаться вперед.
— За словаков играет лучший бомбардир турнира и забивает только одно звено.
— Будем акцентировать на нем внимание не только на него, а на всю команду. Они обыграли чехов, хорошая сильная сборная.
— Кизимов поправился?
— Сейчас тренировался. Насколько поправился — завтра узнаем. В заявку попадет.
— Подколзина переставили в первое звено.
— Что-то надо менять, если не получается.
— Скауты высоко его оценили.
— Они нас интересуют сейчас меньше всего, больше всего — наша игра.
— Валерий Брагин дает какие-то советы?
— Да, мы общаемся по поводу игры, хоккеистов, тактики.
— Четыре шайбы финнам забили.
— Пропустили много. Сегодня работали надо обороной — на возврате и позиционной в своей зоне.
— Очень опасно удалялись.
— Словаки в большинстве неплохо играют, поэтому сконцентрируем внимание, чтобы было меньше удалений. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Александр Зыбин — о работе над ошибками после финнов, подготовке к словакам и помощи Брагина pic.twitter.com/Izo7VbX3a6
— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 23 апреля 2018 г.
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