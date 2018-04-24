Ещё
Александр Зыбин: «Подстраховались, поэтому в овертайме выпускали двух защитников»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Зыбин: «Подстраховались, поэтому в овертайме выпускали двух защитников» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер сборной России Александр Зыбин после матча со Словакией (6:5 Б) на юниорском чемпионате мира отметил, что в овертайме подстраховался, выпустив двух защитников. По его словам, не все игроки команды в хорошем состоянии.
— Тяжелый матч получился матч, — заявил Зыбин. — Начало было неплохим, имели преимущество, создали много моментов. Словаки играли на контратаке, и мы допустили ненужные удаления, пропустили гол, второй. Тяжело было вывести из этого состояния. Взяли тайм-аут, попросили играть строже, нападающих возвращаться в оборону, играть по местам, крутить головой, потому что все шайбы из-под ворот. Опять Михайлов удалился при счете 4:4, пропустили ненужный гол, нашли силы отыграться, но не смогли забить еще в концовке. Нас еще выручил Исаев, который помог выиграть.
— Что сказали во время тайм-аута?
— Сказал, что матч не проигран, и что надо реализовать моменты и сыграть строже без удалений.
— Почему в овертайме вы выпускали двух защитников и одного нападающего?
— У нас это впервые, потому что мы ранее использовали двух форвардов, но подстраховались, потому что некоторые игроки в не очень хорошем состоянии.
— Защитники же чаще ошибаются?
— Самое главное — защитник практически не проигрывает нападающему «один в один», может только в углу проиграть, когда идет улитка.
— А на разности скоростей?
— В таком случае два нападающих — здорово, но только когда сзади у тебя все в порядке. В этой игре пропустили много, поэтому решили подстраховаться. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Зыбин: "Американцы много пропускают на больших площадкках" Виктор Пышкин: "Никаких записей по поводу Гранквиста ЦСКА в протокол не вносил" Киберфутболист "Локомотива" разгромил представителя "Уфы" перед матчем РФПЛ
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шарапова покинула элиту9
Как выглядит победившая всех гимнастка13
У сборной впервые за много лет появились проблемы17
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Липницкая удивила откровенным фото5
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение