Звезды футбола накрасились красной помадой

Игроки итальянских клубов серии А («Ювентус» и «Наполи») использовали красную помаду для привлечения внимания к теме домашнего насилия.

В рамках кампании, организованной итальянской организацией WeWorldOnlus, ассоциацией лиг и игроков, использование красной помады должно было помочь в осведомлении итальянских граждан о бытовом насилии. Помимо этого, инициатива нашла свое отражение и в социальных медиа путем использования хэштега #unrossoallaviolenza (красная карточка насилию).

По сообщениям CNN , в ней приняли участие такие футболисты, как капитан «Наполи» Марек Гамшик , а также нападающий «Лацио» и главный бомбардир серии А Чиро Иммобиле.