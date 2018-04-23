Ещё
Звезды футбола накрасились красной помадой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды футбола накрасились красной помадой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Игроки итальянских клубов серии А («Ювентус» и «Наполи») использовали красную помаду для привлечения внимания к теме домашнего насилия.
В рамках кампании, организованной итальянской организацией WeWorldOnlus, ассоциацией лиг и игроков, использование красной помады должно было помочь в осведомлении итальянских граждан о бытовом насилии. Помимо этого, инициатива нашла свое отражение и в социальных медиа путем использования хэштега #unrossoallaviolenza (красная карточка насилию).
По сообщениям CNN, в ней приняли участие такие футболисты, как капитан «Наполи» Марек Гамшик, а также нападающий «Лацио» и главный бомбардир серии А Чиро Иммобиле.
Матч «Ювентус» — «Наполи» закончился победой неаполитанцев со счетом 1:0. Судьбу игры решил защитник «Наполи» Калиду Кулибали, забивший гол в ворота миланцев на 90 минуте. Эта победа позволила неаполитанцам сократить отставание от «Ювентуса» до одного очка за четыре тура до окончания чемпионата.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пойманный в Москве шпион признался в работе на разведку Норвегии Звезда Comedy Club оскорбил башкирцев сравнением национального героя с бандитом Кремль объяснил свою позицию относительно событий в Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе7
Как подросток убил российскую чемпионку118
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
Фанаты устроили побоище на поле
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение