Ещё
Орлов: то, что Паредес делает на поле, называется «Гуляй, Вася!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орлов: то, что Паредес делает на поле, называется «Гуляй, Вася!» 

Чемпионат.com 1 час назад
Известный телекомментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.
«Некоторые игроки «Зенита» гуляют по полю. То, что они делают, — это называется «Гуляй, Вася!». Кто творит? Паредес — в первую очередь. Это самый высокооплачиваемый футболист команды. Кто-то пишет, что за него 40 млн евро предлагают „Реал“ с «Ювентусом», но он не играет в обороне, вообще себя не утруждает. Полузащитник не может не играть в обороне, а Паредес в каждом матче недорабатывает», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Чемпионат.com: последние новости
Глушаков — в запасе «Спартака» на матч с «Ахматом» «Ак Барс» вывел Иржи Секача из списка травмированных Полузащитник «Спартака» Сергей Ерёменко сменил футбольное гражданство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе7
Как подросток убил российскую чемпионку118
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
Фанаты устроили побоище на поле
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение