ФОК «Коломенский» готовится к открытию

В Коломенском районе готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс «Коломенский». Спортивный объект в поселке Радужный оснащен бассейном и залом для подготовительных занятий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Предполагается, что ФОК будет использоваться для тренировок по спортивному плаванию, а также для проведения сеансов оздоровительного плавания для населения. Общая площадь здания составляет 1838 квадратных метров.

Создание объектов для массового спорта является одной из наших важнейших задач. Помимо бассейна на базе спортивного центра планируется создание секций пауэрлифтинга, гиревого спорта и бодибилдинга

Роман Терюшков , министр физической культуры и спорта Московской области.

Роман Терюшков добавил, что в «Коломенском» будет располагаться центр тестирования комплекса ГТО. Также министр отметил, что ученики радужненской школы стали призерами традиционными соревнований «Веселые старты».

Надеюсь, новый физкультурно-оздоровительный комплекс станет для них хорошим подарком, который поможет добиться новых и в следующем году

— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.