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Колесникову не хватило юниорского рекорда мира, чтоб опередить Рылова на ЧР
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Колесникову не хватило юниорского рекорда мира, чтоб опередить Рылова на ЧР 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
В спорткомплексе «Олимпийский» продолжается чемпионат России по плаванию. На дистанции 100 м на спине победу одержал Евгений Рылов. 0,3 секунды ему уступил Климент Колесников, побивший рекорд мира среди юниоров — 52,97. Оба отобрались на чемпионат Европы, который пройдёт в августе в Глазго.
Также места на первенстве континента по итогам заплыва на 200 м брассом гарантировали себе Антон Чупков и Кирилл Пригода, занявшие первое и второе места.
Андрей Жилкин с рекордом России выиграл 200 м комплексом (1.58,17) и выполнил норматив на попадание на чемпионат Европы.
Плавание. Чемпионат России. Москва Мужчины. Спина. 100 м  1. Евгений Рылов (Московская обл.) — 52,67. 2. Климент Колесников (Москва) — 52,97. 3. Григорий Тарасевич (Татарстан) — 53,48.
Брасс. 200 м  1. Антон Чупков (Москва) — 2.07,81. 2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) — 2.08,32. 3. Илья Хоменко (Ростовская обл.) — 2.08,83.
Комплекс. 200 м  1. Андрей Жилкин (Москва) — 1.58,17. 2. Семён Макович (Москва) — 1.59,27. 3. Александр Осипенко (Москва) — 1.59,76.
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