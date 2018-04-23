Пловец Рылов отметил, что ему нужно набирать форму после травмы плеча

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Чемпиону мира по плаванию Евгению Рылову необходимо войти в соревновательный ритм после реабилитации, связанной с последствием травмы плеча. Об этом он заявил журналистам.

В понедельник Рылов выиграл заплыв на дистанции 100 м на спине в рамках чемпионата России, показав результат 52,67 секунды. Второе место занял Климент Колесников (52,97), третьим стал Григорий Тарасевич (53,48). Рылов стал чемпионом мира 2017 года на дистанции 200 м на спине с травмой плеча.

"Проплыл хорошо, улучшил свой результат, была очень интересная борьба, в которой мне было тяжело, на последних метрах очень сильно чувствовал усталость. По времени доволен. После реабилитации у меня не было возможности хорошо подготовиться, поэтому доволен тем, что сейчас показываю. Со здоровьем все в порядке, реабилитацию прошел, теперь нужно вкатываться", — сказал Рылов.

"Задача на чемпионат России — отобраться на чемпионат Европы. А следующая задача — хорошо проплыть на чемпионате Европы", — добавил он.

Чемпионат России завершится 25 апреля. По итогам турнира будет определен состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдет со 2 по 12 августа в Глазго.