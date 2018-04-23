Джордан Хендерсон: Противостояние с командой вроде «Ромы» — серьезное испытание

— Это важнейший момент, но будем надеяться, для этой команды что-то особенное только начинается.

Противостояние с командой вроде «Ромы» — серьезное испытание. Однако если мы сыграем так, как играли против «Ман Сити», то, надеюсь, пробьемся дальше. В этом сезоне нам приходилось искать аргументы против самых разных команд, и мы их находили. Необходимо быть готовыми, создавать моменты и забивать голы.

Даниэле Де Росси — фантастический игрок. Он на виду так долго, у него огромный опыт. У нас тоже есть опытные ребята, но до него им далеко. У «Ромы» очень сбалансированная команда, и в большой степени именно благодаря Де Росси.

Клопп — прекрасный тренер. У него очень позитивный характер, он очень тепло относится к своим игрокам. Он все держит под контролем, и каждый игрок нашей команды рад работать под его началом. Сам я очень прибавил после его назначения.

На «Энфилде» невероятная атмосфера. Она обеспечивает нам огромный стимул и в таких матчах действительно очень помогает. Не сомневаюсь, болельщики завтра проявят себя во всей красе, но мы должны им соответствовать, — заявил Хендерсон

Матч «Ливерпуль» — «Рома» начнется 24 апреля в 21:45 по московскому времени.