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Джордан Хендерсон: Противостояние с командой вроде «Ромы» — серьезное испытание
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Джордан Хендерсон: Противостояние с командой вроде «Ромы» — серьезное испытание 

Советский спорт 1 час назад
— Это важнейший момент, но будем надеяться, для этой команды что-то особенное только начинается.
Противостояние с командой вроде «Ромы» — серьезное испытание. Однако если мы сыграем так, как играли против «Ман Сити», то, надеюсь, пробьемся дальше. В этом сезоне нам приходилось искать аргументы против самых разных команд, и мы их находили. Необходимо быть готовыми, создавать моменты и забивать голы.
Даниэле Де Росси — фантастический игрок. Он на виду так долго, у него огромный опыт. У нас тоже есть опытные ребята, но до него им далеко. У «Ромы» очень сбалансированная команда, и в большой степени именно благодаря Де Росси.
Клопп — прекрасный тренер. У него очень позитивный характер, он очень тепло относится к своим игрокам. Он все держит под контролем, и каждый игрок нашей команды рад работать под его началом. Сам я очень прибавил после его назначения.
На «Энфилде» невероятная атмосфера. Она обеспечивает нам огромный стимул и в таких матчах действительно очень помогает. Не сомневаюсь, болельщики завтра проявят себя во всей красе, но мы должны им соответствовать, — заявил Хендерсон.
Матч «Ливерпуль» — «Рома» начнется 24 апреля в 21:45 по московскому времени.
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