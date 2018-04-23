А Брагин им поможет. Юниорская сборная России провела тренировку

Накануне последнего матча группового этапа со словаками наша команда провела тренировку. На ней присутствовал наставник молодежной сборной Валерий Брагин.

Бомба рванула не в Челябинске, где чехи накидали девять шайб французам, пропустив всего две. А в Магнитогорске — там белорусы за 12 секунд до сирены вырвали победу у швейцарцев. Так что три гола славян шведам (поражение 3:4) никого теперь не удивляют.

Наши во вторник проводят заключительную встречу в группе со словаками. И уже будут знать исход матча американцев с белорусами и занятое звездно-полосатыми место. Так что теоретически могут выбрать себе соперника в четвертьфинале.

Однако есть уверенность, что никто в нашем штабе подобной арифметикой заниматься не станет. Историей мирового хоккея доказано, что дело это неблагодарное. Правда, архивариусы наверняка возразят и приведут контрпример турниров самого высокого ранга — на Олимпиаде-2006 в Турине шведы завоевали золото, мягко говоря, не усердствуя в группе. Где были разгромлены сборной России — 0:5.

Вчера наша команда провела вечернюю тренировку. На арене «Трактор». Довольно нам возвращений в «Юность» — такое имя носит старый дворец в Челябинске, помнящий легенд Валерия Белоусова , четырех Сергеев — Бабинова, Макарова, Старикеова и Мыльникова…

В поражении от финнов (4:5) ничего смертельного нет. Даже наша золотая юниорская сборная в 2007 году с Войновым, Чудиновым, Андроновым, Черепановым, Филатовым потерпела на финише гладкого этапа чувствительное поражение от канадцев (2:5), а в четвертьфинале мучилась со Швейцарией, вырвав победу только в овертайме.

Важно сделать правильные выводы из неудачи. Провести работу над ошибками. Известно, что юниоров губит непостоянство. Плохие матчи сменяют яркие.

Но игру против финнов назвать провальной язык не поворачивается. Все-таки забросили четыре шайбы, две из которых шедевральные. И это не преувеличение.

Наши тренировались под пристальным взглядом… Валерия Брагина. Главный тренер молодежной сборной расположился на трибуне рядом с руководителем делегации Сергеем Черкасом , известным в прошлом вратарем СКА. Который в 1984-м прервал победную поступь ЦСКА, одержавшего 43 победы в 44 матчах чемпионата.

Увидев меня, Брагин приветственно махнул рукой и скрылся в чреве арены. Мол, все под контролем, у меня сегодня роль без слов.

— Валерий Николаевич в Челябинске с 17-го апреля, — пояснил главный тренер юниорки Александр Зыбин . — Мы с ним делимся мнениями, обсуждаем игры, советуемся.

— Как прошла работа над ошибками? — Посмотрим. Матч со Словакией покажет. Будем играть только на победу. Иначе никак.

— А вдруг окажется выгоднее проиграть? Чтобы выбрать правильного соперника по четвертьфиналу? Вы же к началу матча будете знать, чем закончилась встреча Белоруссии и США. — Нет. Соперников выбирать — не наша тема. Придут болельщики, полный дворец. Их нельзя огорчать.

На льду вместе со всеми занимался пропустивший из-за простуды два матча автор первого нашего гола на чемпионате Кизимов.

— У словаков хорошее большинство, наши же бригады меньшинства пока хромают… — Поэтому постараемся меньше удаляться. Тем более что за словаков играет лучший бомбардир чемпионата.