Сенников: «В этом году „Локомотив“ заслужил чемпионство больше всех»

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал ситуацию в верхней части таблицы РФПЛ.

После ничьей с «Уфой» (0:0) «железнодорожники» имеют шестиочковый отрыв от ЦСКА и семиочковый от "Спартака" , который сегодня играет с «Ахматом». "Зенит" идет четвертым, опережая «Краснодар» на два балла.

— Остается всего три игры — думаю, у «Локо» есть серьезное преимущество, — отметил Сенников. — Потому что ЦСКА и «Спартаку» нужно побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы претендовать на золотые медали. А «Локомотиву» достаточно выиграть только два из трех. Так что все в руках «железнодорожников».

— У «Спартака» график попроще — верите, что «красно-белые» могут обогнать «Локо»?

— Развязка будет непредсказуемой. Теоретически это возможно, но практически… В этом году «Локомотив» заслуживает чемпионства больше, чем все остальные команды. ЦСКА тоже борется за чемпионство, будет непросто.