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Сенников: «В этом году „Локомотив“ заслужил чемпионство больше всех»
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Сенников: «В этом году „Локомотив“ заслужил чемпионство больше всех» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал ситуацию в верхней части таблицы РФПЛ.
После ничьей с «Уфой» (0:0) «железнодорожники» имеют шестиочковый отрыв от ЦСКА и семиочковый от "Спартака", который сегодня играет с «Ахматом». "Зенит" идет четвертым, опережая «Краснодар» на два балла.
— Остается всего три игры — думаю, у «Локо» есть серьезное преимущество, — отметил Сенников. — Потому что ЦСКА и «Спартаку» нужно побеждать во всех оставшихся матчах, чтобы претендовать на золотые медали. А «Локомотиву» достаточно выиграть только два из трех. Так что все в руках «железнодорожников».
— У «Спартака» график попроще — верите, что «красно-белые» могут обогнать «Локо»?
— Развязка будет непредсказуемой. Теоретически это возможно, но практически… В этом году «Локомотив» заслуживает чемпионства больше, чем все остальные команды. ЦСКА тоже борется за чемпионство, будет непросто.
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