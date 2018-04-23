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Орлов об игре Паредеса: «Он просто гуляет по полю»
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Орлов об игре Паредеса: «Он просто гуляет по полю» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника питерского "Зенита" Леандро Паредеса.
"Некоторые игроки «Зенита» гуляют по полю. То, что они делают, — это называется «Гуляй, Вася!». Кто творит? Паредес — в первую очередь. Это самый высокооплачиваемый футболист команды. Кто-то пишет, что за него 40 миллионов евро предлагают "Реал" с «Ювентусом», но он не играет в обороне, вообще себя не утруждает. Полузащитник не может не играть в обороне, а Паредес в каждом матче недорабатывает", — цитирует Орлова Чемпионат.
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