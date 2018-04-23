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Игонин — о Кузяеве: «Здорово, что в Питере появился такой футболист, наш воспитанник»
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Игонин — о Кузяеве: «Здорово, что в Питере появился такой футболист, наш воспитанник» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал «СЭ» выступление хавбека Далера Кузяева в этом сезоне. Накануне воспитанник академии сине-бело-голубых оформил дубль в матче 27-го тура чемпионата России с «Арсеналом» (3:3).
— У Далера очень хорошая история. Не знаю, намеренно или нет мы били в эту точку, но здорово, что у нас в Питере появился такой футболист, наш воспитанник, — сказал Игонин. — Нельзя сказать, что он на виду. Есть футболисты, которые много кричат, кичатся, привлекая к себе внимание. Кузяев делает все по-другому — мне импонирует его характер. Можно вспомнить, как он начинал в «Зените» — вышел абсолютно без нервов, играл спокойно в достаточно звездной команде. Те результаты, которых он добился, говорят о том, что Далер уже закаленный игрок.
— Он может закрыть несколько позиций. Это говорит о его футбольном интеллекте?
— Это как раз школа, которая у него есть. Далер — технически одаренный игрок, есть поставленный удар. Но самое главное — голова. Можно здорово работать с техникой и иметь хорошую физическую форму, но если голова не работает, то бесполезно что-то делать. У Кузяева с этим все в порядке. (Игорь НОВИКОВ)
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Кузяев провел 33 матча, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.
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