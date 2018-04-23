Полузащитник «Спартака» Сергей Ерёменко сменил футбольное гражданство

Как стало известно «Чемпионату», ФИФА разрешила полузащитнику московского «Спартака» Сергею Ерёменко сменить футбольное гражданство с финского на российское.

Ерёменко выступал за сборную Финляндии U19, однако решил представлять в будущем Россию. Со следующего матча «Спартака» Ерёменко не будет считаться легионером.