Полузащитник «Спартака» Сергей Ерёменко сменил футбольное гражданство 

Как стало известно «Чемпионату», ФИФА разрешила полузащитнику московского «Спартака» Сергею Ерёменко сменить футбольное гражданство с финского на российское.
Ерёменко выступал за сборную Финляндии U19, однако решил представлять в будущем Россию. Со следующего матча «Спартака» Ерёменко не будет считаться легионером.
18-летний хавбек перешёл в московский «Спартак» в феврале из «Спартака» Юрмала на правах аренды, срок которой истекает в декабре этого года. Ерёменко играет за «Спартак-2». Ранее он выступал за швейцарский «Базель». Сергей — брат Романа и Алексея Ерёменко.