Гарипов о Кубке Гагарина: «Выпить не предлагали. Знают, что я соблюдающий мусульманин»

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о праздновал победы в финале розыгрыша Кубка Гагарина над ЦСКА (4-1). Казанская команда за десять лет в КХЛ выиграла три Кубка Гагарина.

«Я побыл с командой и приехал домой отдыхать. Понятное дело, что внутри все кипело и были потрясающие эмоции. Но у меня не было таких вариантов, как клубы или что-то в этом роде. Что я там забыл? Все знают, что я соблюдающий мусульманин. Поэтому выпить никто не предлагал.