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Гарипов о Кубке Гагарина: «Выпить не предлагали. Знают, что я соблюдающий мусульманин»
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Гарипов о Кубке Гагарина: «Выпить не предлагали. Знают, что я соблюдающий мусульманин» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о праздновал победы в финале розыгрыша Кубка Гагарина над ЦСКА (4-1). Казанская команда за десять лет в КХЛ выиграла три Кубка Гагарина.
«Я побыл с командой и приехал домой отдыхать. Понятное дело, что внутри все кипело и были потрясающие эмоции. Но у меня не было таких вариантов, как клубы или что-то в этом роде. Что я там забыл? Все знают, что я соблюдающий мусульманин. Поэтому выпить никто не предлагал.
Я не люблю давать себе оценку. Я скромный человек. Может, со стороны кажется по-другому, но в душе я скромный. Я понимаю, что моей заслуги в этом немного. Оборона выигрывает чемпионат. Первая причина нашего успеха — тренер. Вторая — мы невероятно дружный коллектив. Благодаря этой сплоченности и нашим болельщикам мы добились победы», — сказал Гарипов в эфире «Серебряного дождя».
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