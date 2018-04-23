Ледяхов: «С близкими чувствами подошёл к матчу»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча с о "Спартаком" в эфире канала «Наш Футбол».

— Сегодня вы играет против, можно сказать, своей команды, потому что бывших спартаковцев, как известно не бывает. С какими чувствами, впечатлениями и ожиданиями подошли к матчу?

— С чувствами близкими. Это моя команда, из меня сделали здесь футболиста. Но сейчас я в другой ипостаси в качестве тренера. Поэтому я здесь рассматриваю «Спартак» как соперника в предстоящем матче.

— Если говорить о чемпионской гонке, болеете за «Спартак»?

— Это с моей стороны не будет корректно говорить, за кого я болею. Я болею за свою команду, которую сейчас возглавляю, поэтому здесь приоритеты будут расставлены после чемпионата.

— Сегодня не играет из-за дисквалификации Олег Иванов . Вы выбрали другого футболиста. Скажите, как будете компенсировать недостачу такого творческого игрока?

— У нас играет Исма на этой позиции, Исмаэль. Поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы.

— Это сопоставимые по классу игроки?

— Он достаточно качественный футболист, иностранец. Мы на него надеемся.