Орлов: неужели Березуцкие на ЧМ будут хуже талантливого игрока из «Спартака»? 

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что защитники сборной России Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий и Василий Березуцкий устали выступать за национальную команду.
«У нас вечные три центральных защитника — Игнашевич и братья Березуцкие. Им уже надоело играть, но Газзаев вот предлагает уговорить братьев, сделать им предложение. Березуцкие ещё могут сыграть за сборную три матча. Неужели они будут хуже, чем замечательный, талантливый защитник из московского „Спартака“?», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».