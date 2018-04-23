Павел Дорофеев: «У финнов нет никакого секрета» 

Нападающий юниорской сборной России и магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев пообщался с журналистами после тренировки в преддверии матча со Словакией на ЮЧМ.
— Сегодня отрабатывали «проблемные места», — сказал Дорофеев. — Исправим в следующем матче.
— Как можно натренировать игру под воротами?
— Просто там находиться.
— Финны — невидимки?
— Получилось, что не разобрались на пятаке. Остался за спиной один. Никакого секрета нет.
— Финны — по зубам?
— Да.
— А белорусам?
— Это хоккей, точно ничего не сказать.
— О сопернике по четвертьфиналу не думаете?
— Нет, с любым будем играть в полную.
— Со шведами вы играли выставочный матч.
— Усталость у нас была, но мы проводили эти игры, чтобы проверить
— Присутствие Брагин вас заряжает?
— Я его почти не вижу, максимум — в столовой. (Евгений БЕЛОУСОВ)