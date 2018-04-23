Павел Дорофеев: «У финнов нет никакого секрета»

Нападающий юниорской сборной России и магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев пообщался с журналистами после тренировки в преддверии матча со Словакией на ЮЧМ.

— Сегодня отрабатывали «проблемные места», — сказал Дорофеев. — Исправим в следующем матче.

— Как можно натренировать игру под воротами?

— Просто там находиться.

— Финны — невидимки?

— Получилось, что не разобрались на пятаке. Остался за спиной один. Никакого секрета нет.

— Финны — по зубам?

— Да.

— А белорусам?

— Это хоккей, точно ничего не сказать.

— О сопернике по четвертьфиналу не думаете?

— Нет, с любым будем играть в полную.

— Со шведами вы играли выставочный матч.

— Усталость у нас была, но мы проводили эти игры, чтобы проверить

— Присутствие Брагин вас заряжает?