Ди Франческо: «Роме» нужно сыграть командно, тактика выходит на первый план"

Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо рассказал, что в предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» его команде нужно уделить особое внимание тактике.

"Нам нужно сыграть командно, особое внимание уделить обороне. Тактика выходит на первый план, её необходимо досконально понимать. «Роме» предстоит сыграть против высококлассного соперника", — цитирует ди Франческо Football Italia.

Первый поединок между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля в Англии, начало — в 21:45 по московскому времени.