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Ди Франческо: «Роме» нужно сыграть командно, тактика выходит на первый план"
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Ди Франческо: «Роме» нужно сыграть командно, тактика выходит на первый план" 

Евро-футбол.Ру 52 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо рассказал, что в предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» его команде нужно уделить особое внимание тактике.
"Нам нужно сыграть командно, особое внимание уделить обороне. Тактика выходит на первый план, её необходимо досконально понимать. «Роме» предстоит сыграть против высококлассного соперника", — цитирует ди Франческо Football Italia.
Первый поединок между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля в Англии, начало — в 21:45 по московскому времени.
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