Спортивный инвентарь начали завозить в новый ФОК Котельников

Спортивный инвентарь и оборудование начали завозить в спортивно-оздоровительный комплекс в Котельниках. Об этом сообщила глава городского округа Ирина Польникова.

физкультурно-оздоровительный

комплекс, который строится в микрорайоне Силикат Котельников, начали завозить спортивное оборудование. На данный момент привезли видеомонитор, предназначенный для судей, защитную сеть, рецилькулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха

Глава Котельников добавила, что в ближайшее время начнется поставка гимнастической стенки, кресел, судейской вышки, табло для спортивного зала, баскетбольного кольца, щитов, а также другого спортивного инвентаря. Ирина Польникова отметила, что монтаж оборудования должен быть завершен до конца мая. Ввести в эксплуатацию спортивный объект планируется к лету.

Общая площадь

физкультурно-оздоровительного

комплекса составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров. В нем планируется проводить

учебно-тренировочные

занятия, соревнования по мини-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, теннису, борьбе. В спорткомплексе будут располагаться универсальный спортивный и тренажерный залы, тренерские, ряд административно-бытовых

помещений, медкабинет.

Строительство ФОКа в микрорайоне Силикат осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Работы проводятся в рамках софинансирования из областного и местного бюджетов.