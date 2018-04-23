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Спортивный инвентарь начали завозить в новый ФОК Котельников
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Спортивный инвентарь начали завозить в новый ФОК Котельников 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Спортивный инвентарь и оборудование начали завозить в спортивно-оздоровительный комплекс в Котельниках. Об этом сообщила глава городского округа Ирина Польникова.
физкультурно-оздоровительный
комплекс, который строится в микрорайоне Силикат Котельников, начали завозить спортивное оборудование. На данный момент привезли видеомонитор, предназначенный для судей, защитную сеть, рецилькулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха
Ирина Польникова, глава Котельников.
Глава Котельников добавила, что в ближайшее время начнется поставка гимнастической стенки, кресел, судейской вышки, табло для спортивного зала, баскетбольного кольца, щитов, а также другого спортивного инвентаря. Ирина Польникова отметила, что монтаж оборудования должен быть завершен до конца мая. Ввести в эксплуатацию спортивный объект планируется к лету.
Общая площадь
физкультурно-оздоровительного
комплекса составляет порядка 2,5 тысяч квадратных метров. В нем планируется проводить
учебно-тренировочные
занятия, соревнования по  мини-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, теннису, борьбе. В спорткомплексе будут располагаться универсальный спортивный и тренажерный залы, тренерские, ряд  административно-бытовых
помещений, медкабинет.
Строительство ФОКа в микрорайоне Силикат осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Работы проводятся в рамках софинансирования из областного и местного бюджетов.
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