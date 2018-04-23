На покупательницу в Пушкине кассир набросилась из‐за якобы поддельной купюры

В Пушкине очередной клиент пострадал в супермаркете ‐ но на этот раз не от действий охраны, а кассира, причем кассира‐женщины. Сцепились сотрудница и покупательница ‐ якобы из‐за фальшивой купюры.

Поход в привычный «Дикси» возле дома на этот раз обернулся для Снежаны Барановой стрессом, давлением, трясущимися руками. Камнем преткновения стала тысячная купюра — кассиру она показалась подозрительной.

Я подошла на кассу, она пробила, я стала давать деньги, она говорит — ваши деньги фальшивые. Я попросила аппарат предоставить, мне сказали, у них аппарата нет. Я обратилась к администратору — она тоже не приняла деньги. Я опять же попросила аппарат, на что — она бросилась на меня в драку

— Снежана Баранова, покупательница.

Драку, которую развязала Ирина Лычагина , остановили люди — благо, очередь скопилась немаленькая. Успокоили кассиршу с трудом — ее не смущал даже мобильный, на который снимали происходящее. И присутствие администратора — тоже не смущало. Видимо, поведение сотрудницы — отвечает политике магазина, решила потерпевшая. Но съемочной группе «360» администрация заявила другое — что Лычагина у них больше не работает. Управляющая косвенно, но извинилась перед покупателями: мол, просмотрели плохую сотрудницу, потому что всегда была на хорошем счету.

Вы извините, пожалуйста, надеюсь, у нас такого кассира больше не будет, она у нас вроде долго работала, я даже не ожидала, что так получится, вроде взрослая женщина, столько лет работала у нас, не первый день

— Александра Ледовских, зам. управляющего магазина.

И на этом моральную сторону конфликта можно считать исчерпанной. Но остается юридическая. Деньги на фальшивость в этом супермаркете и правда определяют на глаз.

Дорс-детектор

валют один на весь магазин — и то стоит в подсобном помещении, а кассирам — не достается. Проверять купюры приходится на глаз и пальцами, по инструкциям ЦБ — и это не столько право кассира, сколько его ответственность. И если есть сомнение в подлинности денег — то в чью пользу его решать — тоже ответственность сотрудника магазина, а не капризного покупателя. А вот как именно здесь поступить — просто отказать в приеме купюры или вызвать на место полицию — закон не уточняет. Внутренние правила супермаркета — видимо, тоже.

В любом случае, Ирина Лычагина в ответ на подозрительную купюру могла рассчитывать на что угодно — на помощь администратора, например, даже на вызов полиции покупателем — но только не на оскорбления и хамства. На которые отреагировала

по-женски

— обидой и кулаками. Управляющая магазина признается — вина их, не предоставили детектор вовремя. Но ситуация в тот момент развивалась слишком стремительно.

Если у нее есть

какие-то основания полагать, что купюра выглядит

как-то не так, то она может вызвать только полицию и обязана это сделать, так как за хождение фальшивых денег существует уголовная ответственность, то есть если она не вызывает полицию — значит, она обязана обслужить покупателя

— Татьяна Золотарь, адвокат ПЦ «Человек и Закон».