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Константинос Манолас: «Рома» не собирается держать Салаха персонально"
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Константинос Манолас: «Рома» не собирается держать Салаха персонально" 

Спорт-Экспресс 22 минуты назад
Защитник «Ромы» Константинос Манолас заявил, что его команда не будет уделять особое внимание лидеру атак «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Римляне рассчитывают выиграть за счет командной работы.
— Не собираемся держать Салаха персонально, — цитирует пресс-служба УЕФА Маноласа. — «Барселону» с Месси мы остановили благодаря командной работе. Значит, и Салаха можем остановить так же. Легко не будет, но мы готовы.
Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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