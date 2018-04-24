Константинос Манолас: «Рома» не собирается держать Салаха персонально"

Защитник «Ромы» Константинос Манолас заявил, что его команда не будет уделять особое внимание лидеру атак «Ливерпуля» Мохамеду Салаху в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Римляне рассчитывают выиграть за счет командной работы.

— Не собираемся держать Салаха персонально, — цитирует пресс-служба УЕФА Маноласа. — «Барселону» с Месси мы остановили благодаря командной работе. Значит, и Салаха можем остановить так же. Легко не будет, но мы готовы.

Напомним, что матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.