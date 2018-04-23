Дани Алвес готов вернуться в «Барселону»

Об этом бразильский футболист рассказал в интервью AS.

«Барселона» — это мой дом. Нельзя говорить, что я никогда не вернусь туда. Если они меня позовут, я вернусь уже завтра. Если бы я сказал, что уйдя из «Барселоны», не буду за них болеть, я бы соврал. Мне было больно покидать команду, потому что я думаю, что внес большой вклад в создание великой истории «Барселоны», помог добиться результатов, которые даже в клубе возможно не ждали.

Я ушел, выиграв 23 титула за 8 лет. А они отнеслись ко мне с неуважением. Когда они в итоге предложили устроить проводы, я отказался. Для меня «Барселона» — это мой дом, если вы так считаете, то у вас нет причин прощаться», — сказал Алвес.

Дани Алвес играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год.