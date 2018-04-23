Ещё
Дани Алвес готов вернуться в «Барселону»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дани Алвес готов вернуться в «Барселону» 

SPORT24.ru 40 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Об этом бразильский футболист рассказал в интервью AS.
«Барселона» — это мой дом. Нельзя говорить, что я никогда не вернусь туда. Если они меня позовут, я вернусь уже завтра. Если бы я сказал, что уйдя из «Барселоны», не буду за них болеть, я бы соврал. Мне было больно покидать команду, потому что я думаю, что внес большой вклад в создание великой истории «Барселоны», помог добиться результатов, которые даже в клубе возможно не ждали.
Я ушел, выиграв 23 титула за 8 лет. А они отнеслись ко мне с неуважением. Когда они в итоге предложили устроить проводы, я отказался. Для меня «Барселона» — это мой дом, если вы так считаете, то у вас нет причин прощаться», — сказал Алвес.
Дани Алвес играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год.
SPORT24.ru: последние новости
Восстановившийся от травмы Рылов победил на дистанции 100 м на спине на ЧР по плаванию Министр спорта Чечни: «Грозный в отличном состоянии перед ЧМ, самый безопасный регион» Каррера объяснил отсутствие Глушакова в стартовом составе "Спартака"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе7
Как подросток убил российскую чемпионку118
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты устроили побоище на поле
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение