Теренс Кроуфорд собирается пронести в ринг к Хорну «величие»

30-летний американский топ-боксёр мирового класса Теренс «Бад» Кроуфорд (32-0, 23 KO) обещает 9 июня показать на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) нечто впечатляющее и запоминающееся зрителю. В этот день «Приятель» сразится с чемпионом WBO в полусреднем весе Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО) в первом своём поединке в рамках этого дивизиона (до 66,7 кг). Букмекеры и аналитики считают, что у Хорна мало шансов сохранить титул. «9 июня я принесу на ринг величие, — сидит Теренс у себя в Небраске и пафосно тыкает по тачскрину в Instagram. — Ничего в этой жизни просто не даётся. А если ты родом из мест, где я родился и живу, то ты хватаешься за любую возможность, которая появляется». Наи этом пост Кроуфорда заканчивается. Читайте также: Болтовня Кроуфорда вдохновляет меня шокировать мир ещё раз — Хорн Чтобы читателям этого не показалось мало, показываем, как Теренс потихоньку входит в тренировочный ритм:

Публикация от Terence Bud Crawford (@tbudcrawford)

20 Апр 2018 в 3:32 PDT Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.