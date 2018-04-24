Бериша: Ледяхов верит в меня и хорошо взаимодействует с игроками «Ахмата»

«После долгого перерыва (Бериша забивал последний раз 8 апреля в матче с «Арсеналом» — прим. «Чемпионата») я наконец снова в строю. В матче со «Спартаком» команда выложилась по полной, мы играли очень хорошо. Это наша общая заслуга. В раздевалке после матча весь тренерский штаб и президент клуба праздновали вместе с нами: все были очень счастливы! Один из нас кричал «Ахмат», а все остальные ему отвечали — «Сила!».

Сейчас у нас два дня выходных, а потом будем тренироваться в прежнем режиме. Впереди ещё три игры, нужно сфокусироваться на них.