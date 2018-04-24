Бериша: Ледяхов верит в меня и хорошо взаимодействует с игроками «Ахмата» 

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша поделился впечатлениями после гостевого матча 27-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).
«После долгого перерыва (Бериша забивал последний раз 8 апреля в матче с «Арсеналом» — прим. «Чемпионата») я наконец снова в строю. В матче со «Спартаком» команда выложилась по полной, мы играли очень хорошо. Это наша общая заслуга. В раздевалке после матча весь тренерский штаб и президент клуба праздновали вместе с нами: все были очень счастливы! Один из нас кричал «Ахмат», а все остальные ему отвечали — «Сила!».
Сейчас у нас два дня выходных, а потом будем тренироваться в прежнем режиме. Впереди ещё три игры, нужно сфокусироваться на них.
То, что я играл справа, — это тактика тренера. Он перевёл меня туда, чтобы я блокировал фланги соперника. Новый тренер в меня верит. Ледяхов привнёс в команду новую энергию, он хорошо взаимодействует с игроками и понимает их», — сказал Бериша в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.