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В Москве прошло командное шоу «Кубок святого Георгия 2018»
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В Москве прошло командное шоу «Кубок святого Георгия 2018» 

360tv.ru 2 часа назад
Участвовали восемь известных спортивных клубов, в том числе из Подмосковья.
«Кубок святого Георгия» — это телевизионный проект о любительском спорте со всеми атрибутами профессиональных бойцовских организаций. В нем участвуют известные спортсмены России. Зрители смогли погрузиться в бойцовскую атмосферу, увидели уникальные сюжеты обо всех командах и бойцах, которые рассказывали с экранов о своем увлечении спортом и жизни вне стен спортзала. Турнир посетил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
У нас МО традиционно является лидером по числу проведенных спортивных мероприятий, единоборства для нас не исключение. Конечно, в ближайшее время хотим провести подобные турниры по панкратиону. Все знаем, есть ММА, который также широко получил поддержку на территории МО и мы хотим развивать его не территории области. Потому что интересный, зрелищный
— Роман Терюшков.
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