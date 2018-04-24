В Псковской области разыскивают парня, который расплачивается фальшивками

УМВД России по Псковской области просит граждан оказать содействие в установлении личности молодого человека, изображенного на фото. По имеющимся данным, он может быть причастен к сбыту поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей в магазинах популярной торговой сети на территории областного центра.

Всех, кто располагает информацией об этом человеке или его местонахождении, просят обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области по телефонам: 8 (911) 891-675-7, 8 (911) 372-221-1 или 02.