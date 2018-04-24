Ещё
В Псковской области разыскивают парня, который расплачивается фальшивками
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Псковской области разыскивают парня, который расплачивается фальшивками 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
УМВД России по Псковской области просит граждан оказать содействие в установлении личности молодого человека, изображенного на фото. По имеющимся данным, он может быть причастен к сбыту поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей в магазинах популярной торговой сети на территории областного центра.
Всех, кто располагает информацией об этом человеке или его местонахождении, просят обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области по телефонам: 8 (911) 891-675-7, 8 (911) 372-221-1 или 02.
АиФ Северо-запад: последние новости
Прямая трансляция матча «Зенит» - «Анжи» будет на «НТВ Плюс Наш футбол» Глава РФС: У России очень хорошие шансы для проведения ЧМ-2018 по футболу Безработного великолучанина задержали за стрельбу в магазине
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Анри Мишель
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Оскорбивший чеченцев Уткин решил извиниться47
Липницкая удивила откровенным фото5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение