В Монголию привезли Кубок чемпионата мира ФИФА по футболу

Улан-Батор, 23 апреля / Синьхуа / — Сегодня в столице Монголии состоялась пресс-конференция и презентация Кубка чемпионата мира ФИФА по футболу в рамках его мирового турне по 91 городу более 50 стран мира.

Тур начался в прошлом году в России и завершится 30 апреля в Осаке, Япония.

Кубок был установлен в специальной стеклянной витрине в гостинице Shangri-La в Улан-Баторе, где тысячи местных жителей сфотографировались рядом с золотым трофеем.

Чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. —0—