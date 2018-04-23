«Спартак» проиграл «Ахмату» на «Открытие Арене» 

Уже на 11-й минуте встречи гости провели результативную контратаку: Бериша прострелил в центр штрафной на Митришева и тот поразил ворота Александра Селихова.
В середине первого тайма Исмаэл удвоил преимущество «Ахмата», а после перерыва Бериша нанес точный удар в ближний угол.
В концовке встречи Луис Адриано воспользовался передачей Романа Зобнина и сократил отставание красно-белых, но большего хозяевам добиться не удалось.
"Спартак" занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая на 7 очков от «Локомотива» и на одно очко — от ЦСКА. «Ахмат» идет на 10-м месте.
29 апреля «Спартак» сыграет на выезде с «Амкаром», «Ахмат» 30 апреля примет «Урал».