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«Спартак» проиграл «Ахмату» на «Открытие Арене»
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«Спартак» проиграл «Ахмату» на «Открытие Арене» 

Советский спорт 47 минут назад
Уже на 11-й минуте встречи гости провели результативную контратаку: Бериша прострелил в центр штрафной на Митришева и тот поразил ворота Александра Селихова.
В середине первого тайма Исмаэл удвоил преимущество «Ахмата», а после перерыва Бериша нанес точный удар в ближний угол.
В концовке встречи Луис Адриано воспользовался передачей Романа Зобнина и сократил отставание красно-белых, но большего хозяевам добиться не удалось.
"Спартак" занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая на 7 очков от «Локомотива» и на одно очко — от ЦСКА. «Ахмат» идет на 10-м месте.
29 апреля «Спартак» сыграет на выезде с «Амкаром», «Ахмат» 30 апреля примет «Урал».
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