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Жилкин: я не ищу легких путей и до сих пор мечтаю о баскетболе
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Жилкин: я не ищу легких путей и до сих пор мечтаю о баскетболе 

Р-Спорт 1 час назад
Российский пловец Андрей Жилкин рассказал, что не ищет легких путей в спорте, что намерен и дальше плавать комплексом и до сих пор мечтает о баскетболе.
Жилкин в понедельник обновил рекорд России (1.58,17) на чемпионате страны на дистанции 200 метров комплексным плаванием и выполнил условия отбора на чемпионат Европы, который пройдет в Глазго в августе.
"Намерен продолжать плавать комплексом. Вообще не ищу легких путей и продолжаю, например, мечтать о баскетболе. (Французский пловец) Флоран Маноду ушел же в гандбол, а я просто очень люблю баскетбол, люблю эту игру. Если говорить о комплексе, то комплекс в сборной растет в хорошем смысле, вижу, как тренируются ребята, как улучшают результаты. Это все придает мотивации", — сказал Жилкин журналистам.
"Конечно, конкуренция помогает. Так было у Майкла Фелпса с Райаном Лохте, у японцев тоже высокая конкуренция", — добавил он.
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