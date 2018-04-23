Жилкин: я не ищу легких путей и до сих пор мечтаю о баскетболе

Российский пловец Андрей Жилкин рассказал, что не ищет легких путей в спорте, что намерен и дальше плавать комплексом и до сих пор мечтает о баскетболе.

Жилкин в понедельник обновил рекорд России (1.58,17) на чемпионате страны на дистанции 200 метров комплексным плаванием и выполнил условия отбора на чемпионат Европы, который пройдет в Глазго в августе.

"Намерен продолжать плавать комплексом. Вообще не ищу легких путей и продолжаю, например, мечтать о баскетболе. (Французский пловец) Флоран Маноду ушел же в гандбол, а я просто очень люблю баскетбол, люблю эту игру. Если говорить о комплексе, то комплекс в сборной растет в хорошем смысле, вижу, как тренируются ребята, как улучшают результаты. Это все придает мотивации", — сказал Жилкин журналистам.