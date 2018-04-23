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Зобнин: «Спартаку» нужно стараться создавать моменты, но непонятно как
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Зобнин: «Спартаку» нужно стараться создавать моменты, но непонятно как 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в перерыве матча 27-го тура РФПЛ с грозненским «Ахматом», в котором после первого тайма гости ведут со счётом 2:0, поделился мнением о ходе игры.
«Что происходит? Нас ловят на контратаках. Типичная ситуация, когда играют явный аутсайдер и фаворит. Поэтому нужно не терять мячи в простых ситуациях, стараться создавать моменты. Непонятно как. Вся команда — ну сами всё видите. То, что так мало моментов впереди, — это из-за плотной обороны «Ахмата»», — сказал Зобнин в эфире телеканала «Наш футбол».
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