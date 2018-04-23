Газидис считает, что Артета подходит на пост главного тренера «Арсенала»

Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис считает, что новым главным тренером лондонского клуба может стать Микель Артета, сообщает Sky Sports.

36-летний Артета выступал за «Арсенал» с 2011-го по 2016-й годы. После этого испанец завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу в «Манчестер Сити», где ассистирует Хосепу Гвардиоле.