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Газидис считает, что Артета подходит на пост главного тренера «Арсенала»
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Газидис считает, что Артета подходит на пост главного тренера «Арсенала» 

SPORT24.ru 1 час назад
Исполнительный директор «Арсенала» Иван Газидис считает, что новым главным тренером лондонского клуба может стать Микель Артета, сообщает Sky Sports.
36-летний Артета выступал за «Арсенал» с 2011-го по 2016-й годы. После этого испанец завершил карьеру игрока и перешел на тренерскую работу в «Манчестер Сити», где ассистирует Хосепу Гвардиоле.
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер покинет свой пост по окончании сезона. Среди кандидатов на его замену есть другие бывшие игроки клуба, включая Тьерри Анри и Патрика Виейра.
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